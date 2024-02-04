هيئة نظافة القاهرة تنظم ندوتى توعية فى معرض الكتاب الدولى

عقدت هيئة نظافة القاهرة، ممثلة في العلاقات العامة، ندوتي توعية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بالتنسيق مع وزارة البيئة والمكتبات العامة.



ونظمت هيئة نظافة القاهرة الندوة الأولى بقاعة 3 بالجناح الخاص بوزارة البيئة، وتمت التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والرسم على وجوه الأطفال كنوع من التشجيع وتسهيل توصيل المعلومة.



وجاءت الندوة الثانية بالقسم الخارجي الخاص بمكتبات مصر العامة أمام صالة 1 وبجوار صالة 5 "الهيئة العامة المصرية للكتاب".

عرض قصص مبسطة للأطفال للتوعية بأهمية النظافة

وأشارت هيئة نظافة القاهرة إلى أنه تم التعريف بالهيئة وحكي قصص للأطفال عن النظافة العامة والنظافة الخاصة بعرض قصة دنيا والتلوث وقصة دبدوب المشاغب، وقصة الأرض تنادينا، وتم عمل ورش فنية لتلوين بعض الكتيبات الخاصة بالنظافة والبيئة وبعض السلوكيات والإرشادات التعليمية.

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