الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هيئة نظافة القاهرة تنظم ندوتى توعية فى معرض الكتاب الدولى

نزلت هيئة نظافة القاهرة
نزلت هيئة نظافة القاهرة بمعرض الكتاب الدولي

عقدت هيئة نظافة القاهرة، ممثلة في العلاقات العامة، ندوتي توعية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بالتنسيق مع وزارة البيئة والمكتبات العامة.
 

ونظمت هيئة نظافة القاهرة الندوة الأولى بقاعة 3 بالجناح الخاص بوزارة البيئة، وتمت التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والرسم على وجوه الأطفال كنوع من التشجيع وتسهيل توصيل المعلومة.
 

وجاءت الندوة الثانية بالقسم الخارجي الخاص بمكتبات مصر العامة أمام صالة 1 وبجوار صالة 5 "الهيئة العامة المصرية للكتاب".

عرض قصص مبسطة للأطفال للتوعية بأهمية النظافة 

 

وأشارت هيئة نظافة القاهرة إلى أنه تم التعريف بالهيئة وحكي قصص للأطفال عن النظافة العامة والنظافة الخاصة بعرض قصة دنيا والتلوث وقصة دبدوب المشاغب، وقصة الأرض تنادينا، وتم عمل ورش فنية لتلوين بعض الكتيبات الخاصة بالنظافة والبيئة وبعض السلوكيات والإرشادات التعليمية.

 

FB_IMG_1707071032433
FB_IMG_1707071032433
FB_IMG_1707071030145
FB_IMG_1707071030145
FB_IMG_1707071028392
FB_IMG_1707071028392
FB_IMG_1707071026630
FB_IMG_1707071026630
FB_IMG_1707071024799
FB_IMG_1707071024799
FB_IMG_1707071023105
FB_IMG_1707071023105
معرض الكتاب ندوات ندوات توعية هيئة نظافة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

ليبيا تستعين بخبرات هيئة نظافة القاهرة فى التحول الرقمى

هيئة نظافة القاهرة: انتهاء تطوير وتجميل مشتل البساتين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

مصدر بـ"الكهرباء" يكشف حقيقة تعديل تخفيف الأحمال فى رمضان

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين