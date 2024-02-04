الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عائشة المراغى: جمعت أعمال الراحل عبدالفتاح الجمل لدوره فى اكتشاف المواهب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت الكاتبة الصحفية عائشة المراغي إن النقطة الأولى التى دفعتها للذهاب إلى جمع نصوص عبدالفتاح الجمل تتعلق بدوره فى اكتشاف المواهب فى وسطنا الثقافي، لافتة إلى أنها اكتشفت ذاتها مرة ثانية عند بحثها عن نصوص عبدالفتاح الجمل.

وأضافت "المراغي" ضمن فعاليات ندوة "الكاتب والروائي عبدالفتاح الجمل (الميلاد)" في القاعة الرئيسية ببلازا ٢ بمعرض  القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كل من عوض الجمل ابن شقيق عبدالفتاح الجمل، والكاتب الصحفى يحيى قلاش، والكاتب صلاح هاشم، ويديرها الكاتب الصحفى طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة "الثقافة الجديدة"، أن نصوصه ترسم سيرة ثقافية كاملة للحياة الثقافية المصرية، مشيرة إلى أنها ليست مخطوطات لأعمال نشرت بل بعضها لن ينشر من قبل ونشرت فى الأعمال الكاملة التى قامت بإعدادها وجمعها فى جزءين صدرا مؤخرًا.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأشارت "المراغى" إلى أن هناك نصوصًا لم تنشر وما زالت تحتفظ بها لعبدالفتاح الجمل من المقرر نشرها قريبًا.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

الكاتبة الصحفية عائشة المراغي عائشة المراغى ندوة عبد الفتاح الجمل القاعة الرئيسية معرض القاهره الدولي للكتاب ابن شقيق عبد الفتاح

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