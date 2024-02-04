صلاح هاشم: عبدالفتاح الجمل أشبه ما يكون من الأنبياء

قال الكاتب صلاح هاشم إن الكاتب عبدالفتاح الجمل أشبه ما يكون من الأنبياء، لما له من دور كبير فى دعم أجيال عديدة فى الوسط الثقافي.

وأضاف "هاشم" ضمن فعاليات ندوة "الكاتب والروائي عبدالفتاح الجمل (الميلاد)" في القاعة الرئيسية ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كل من الكاتب يحيى قلاش، والكاتب عوض الجمل، والكاتبة عائشة المراغي، ويديرها الكاتب الصحفى طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة "الثقافة الجديدة"، أن عبدالفتاح الجمل نشر له قصة "الزيارة"، كما نشر عنده فى صفحات جريدة "المساء" عددًا من الترجمات كونه خريج كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، كما ترجم عددًا من القصائد ضد حرب فيتنام، موجهًا التحية للكاتبة عائشة المراغى لرحلتها التى قطعتها بحثًا عن أعمال عبدالفتاح الجمل التى صدرت فى أعماله الكاملة بجزءين من إعدادها وتقديمها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأوضح "هاشم" أنه عندما قرأ رواية "الخوف" لعبدالفتاح الجمل استمتع بكتابته الرواية التى مزجت بين الفصحى والعامية.



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.