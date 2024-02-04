الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صلاح هاشم: عبدالفتاح الجمل أشبه ما يكون من الأنبياء

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الكاتب صلاح هاشم إن الكاتب عبدالفتاح الجمل أشبه ما يكون من الأنبياء، لما له من دور كبير فى دعم أجيال عديدة فى الوسط الثقافي.

 

وأضاف "هاشم" ضمن فعاليات ندوة "الكاتب والروائي عبدالفتاح الجمل (الميلاد)" في القاعة الرئيسية ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كل من الكاتب يحيى قلاش، والكاتب عوض الجمل، والكاتبة عائشة المراغي، ويديرها الكاتب الصحفى طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة "الثقافة الجديدة"، أن عبدالفتاح الجمل نشر له قصة "الزيارة"، كما نشر عنده فى صفحات جريدة "المساء" عددًا من الترجمات كونه خريج كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، كما ترجم عددًا من القصائد ضد حرب فيتنام، موجهًا التحية للكاتبة عائشة المراغى لرحلتها التى قطعتها بحثًا عن أعمال عبدالفتاح الجمل التى صدرت فى أعماله الكاملة بجزءين من إعدادها وتقديمها.

txt

"رسموا العلم".. هدايا جناح فلسطين لرواد معرض الكتاب

txt

شيرين عبدالوهاب: معرض الكتاب فرصة لمعرفة مصر والعالم العربي بالأدب لنرويجي

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأوضح "هاشم" أنه عندما قرأ رواية "الخوف" لعبدالفتاح الجمل استمتع بكتابته الرواية التى مزجت بين الفصحى والعامية.


وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

الكاتب صلاح هاشم الأنبياء لوسط الثقافي ندوة الكاتب والروائي عبد الفتاح الجمل معرض القاهره الدولي للكتاب الثقافة الجديدة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

هل يعود سعر الدولار للارتفاع بعد الانهيار غير المسبوق فى السوق السوداء؟

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين