طارق الطاهر: الأعمال الكاملة لعبدالفتاح الجمل ستعاد طباعتها قريبًا

قال الكاتب الصحفي طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة "الثقافة الجديدة"، إن الكاتبة عائشة الجمل مدير تحرير مجلة "الثقافة الجديدة" استطاعت بمجهود كبير ودأب جمع نصوص وأعمال الكاتب الكبير الراحل عبدالفتاح الجمل، مؤكدًا أن مؤلفات عائشة الجمل ستكون من أهم المؤلفات المتخصصة فى الشأن الثقافي فى المستقبل.

وأضاف "الطاهر" ضمن فعاليات ندوة "الكاتب والروائي عبدالفتاح الجمل (الميلاد)" في القاعة الرئيسية ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كل من الكاتب صلاح هاشم، والكاتب يحيى قلاش، والكاتب عوض الجمل، والكاتبة عائشة المراغي، ويديرها الكاتب الصحفى طاهر الطاهر رئيس تحرير مجلة "الثقافة الجديدة"، أن الثقافة الجماهيرية أبرز من احتفى بمئوية عبدالفتاح الجمل والاحتفاء بمئوية ميلاده، مشيرًا إلى أن الأعمال الكاملة لـ"عبدالفتاح الجمل" فى جزءيه، من إعداد وتقديم الكاتبة عائشة المراغي، سيتم طبعها فى سلسلة "طبعة ثانية" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب قريبًا.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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