الحوثى: "العدوان الأمريكى" ضد اليمن لن يؤثر على دعم غزة

قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام إن "العدوان الأمريكي البريطاني" المستمر في اليمن لن يؤثر على قرار اليمن بإظهار دعمه لغزة، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

أضاف عبد السلام، أنه لن يكون من السهل تدمير القدرات العسكرية اليمنية، حسب ما أوردته رويترز.

وجاء رد الحوثي، بعد موجة ثالثة من الضربات الأمريكية والبريطانية أصابت 36 هدفًا للحوثيين في اليمن مساء السبت.

وشنت جماعة الحوثي مرارًا وتكرارًا هجمات على السفن في البحر الأحمر وأماكن أخرى قبالة الساحل اليمني، بدعوى أنها تستهدف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وكانت استهدفت جماعة الحوثي، الخميس، عبر قواتها البحرية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر.

وأوضح الحوثيون، في بيان، أن استهداف السفينة البريطانية جاء دعمًا "للشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".