الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسباب هجوم الجراد القادم من السودان على مصر

الجراد
الجراد

أكدت وزارة الزراعة ، حرصها على استخدام كل الطرق المتاحة، لمكافحة الجراد ومواجهة أسرابها قبل دخولها مصر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى، كأجراء احترازى للتصدى إلى اي هجوم جراد يؤثر على الإنتاج الزراعى المصرى، ومنع وصول أى تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة، بعد انتشار اسراب من الجراد الصحراوي بحلايب وشلاتين.

بدء عملية محاصرة أسراب الجراد جنوب البحر الأحمر

أسباب هجوم الجراد على مصر

 

أعلنت وزارة الزراعة أن التوقيت الحالي هو موسم تكاثر الجراد في قارة أفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا الموسم يشهد تزايد بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار في وقت مبكر، موضحًة أن السودان من الدول التي تنتشر فيها أسراب الجراد، وبسبب عدم مكافحته من قبل المعنيين ينتشر بشكل كبير، ومن ثم يقترب من الحدود المجاورة، خاصة المصرية.

 

دور وزارة الزراعة في مكافحة الجراد

وتعمل وزارة الزراعة  بالتعاون مع الأجهزة المختصة على مواجهة الجراد، رغم أن الكميات التي دخلت إلى مصر ضئيلة للغاية ، ويتغذى الجراد على ما يقابله من المواد الخضراء و الوزارة تحاصره في المناطق الجبلية، وتمت مجابهتها من خلال قواعد منتشرة على كل الحدود، عن طريق مبيدات مكافحة الجراد.

وأنه ضمن الاحتياطات والاستعدادات التى تم اتخذها فى حالة ازدادت أعداد أسراب الجراد في منطقة حلايب وشلاتين والذى سيساهم في انتشاره عبر الحدود نظرًا لقرب محافظة أسوان منها حدوديًا سوف يتم الاستعانة بالمحافظات الآخرى لمواجهة الأزمة بكل قوة، وتتم متابعة اسراب الجراد بشكل يومي في دوريات منتظمة.

ويتكاثر الجراد في اليمن والسعودية والسودان، وارتريا، ونظرا للظروف التي تحدث في السودان من حروب وانتشار أوبئة تتزايد أسراب الجراد في الانتشار.

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