الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فاطمة الصعيدي: "إيميل حبيبي حمل ثلاث بطيخات بيد واحدة"

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت الناقدة الدكتورة فاطمة الصعيدي، إننا فى حضرة إيميل حبيبي الذى عمل فى السياسة والادب، كما أنه عمل فى مهن كثيرة منها أنه صياد، كما استطاع أن يحمل "ثلاث بطيخات بيد واحدة" الأدب والعمل السياسي والصيد.

واضافت"الصعيدي " ضمن فعاليات ندوة " إميل حبيبي" في محور" مشروعات السرد العربي" في الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كل من ناجى الناجى المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة،  احمد زكارنة الكاتب الفلسطيني، رجب ابو سرية، ويديرها د.محمد إبراهيم طه، أن أعمال إيميل حبيبي وحضوره واضح فى أعماله الكثيرة والمتنوعة ومنتجه الأدبي الذى اتحف به المكتبة العربية.

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وأشارت "الصعيدى" أن إيميل حبيبي يحتفى بالوظيفة التفسيرية للغة، خاصة وأنه كتب لمابقى خاص لكننا نتلاقاه كمتلقى عام بسهولة ويسر ودون غموض.


وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.
 

 

 

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