رجب أبو سرية: إيميل حبيبي تحقق سياسيا لكنه يبدو خجولا فى حقل الأدب

قال الكاتب رجب ابو سرية، إن الأديب الراحل إيميل حبيبي تحقق كسياسي لكنه يبدو فى حقل الادب خجول، لافتا أن قبل" المتشائل" لإيميل حبيبي تعد أحد أهم الروايات العربية وبدأت شهرته منها.

وأضاف "أبو سرية" ضمن فعاليات ندوة "إميل حبيبي" في محور"مشروعات السرد العربي" في الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كل من ناجى الناجى المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، احمد زكارنة الكاتب الفلسطيني، د. فاطمة الصعيدى، ويديرها د.محمد إبراهيم طه، أن لم يكتب العبرية على الإطلاق، مشيرا أن الاسرائليين يشرفهم أن يكون إيميل حبيبي شخصية ثقافية محسوبة على الأدب الإسرائيلي.

وأشار"أبو سرية"، أن إيميل حبيبي ابن التراث العربي حيث تأثر بليالى الف ليلة وليلة وهو ما برز فى أعماله الأدبية بقوة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.