الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أيمن عشماوى: لدينا نحو 300 بعثة لاكتشافات الآثار فى مصر تمثل 26 دولة

فعاليات ندوة
فعاليات ندوة

شهدت القاعة الرئيسية محور الخروج إلى النار "الحضار" ببلازا "1"  بمعرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الـ55 فعاليات ندوة "الاكتشافات الأثرية ودور المعهد  الألماني في مصر"، بحضور الدكتور أيمن عشماوي، والدكتور ديتريش راوا، مدير المعهد الألماني للحضارة والآثار، وتديرها الإعلامية هالة الحمداوي.

وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار والسياحة، إن الاكتشافات الأثرية المعنية بها هو المجلس الأعلى للآثار، والجهة المنوط بها الكشف عن الآثار المصرية، وهناك العديد من الاكتشافات الأثرية تلعب البعثات الأثرية دورًا كبيرًا في المشاركة على اكتشافها.

وأشار إلى أن هناك بعثات مشتركة مع الجامعات المصرية، والمجلس الأعلى للآثار، والبعثات التي تتجاوز 26 دولة، وذلك يرجع لأهمية التراث المصري العالمي، والثاني يرجع إلى اكتساب خبرات حديثة نتيجة التعامل مع البعثات الأجنيية.

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وأشار عشماوي إلى أن برنامج المجلس الأعلى للآثار يغطي جميع أنحاء جمهورية مصر من الناحية الحية الجغرافية من جنوب مصر حتى الوجه البحري، ومن الناحية التاريخية يغطي تاريخ مصر القديم جميع فتراته.

ولفت عشماوي إلى أن الصعيد أكثر جذبًا للبعثات الأجنبية، وهناك ما يقرب من 144 بعثة، إلى جانب أن هناك 62 بعثة بمواقع الوجه البحري، غير أن إجمالي عدد البعثات يزيد على 300 بعثة ممثلة لـ26 دولة من جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن أبرز اكتشافات المجلس الأعلى للآثار في الفترة الأخيرة هو كشف ورشتي تحنيط بسقارة، وخبيئة للحيوانات المقدسة، تضم مومياوات وقططًا وحيوانات مختلفة، أكثر من 100 تابوت خشبي مغلقة بحالتها الأولى من العصر المتأخر، و40 تمثالًا لإله جبانة سقارة "بتاح سوكر". 

وأشار إلى أن: اكتشفنا تل الأربعين بالبحيرة، وهي سلسلة الحصون التي أنشأها الملك رمسيس على حدودنا الشرقية التي تمتد إلى مرسى مطروح.

فعاليات ندوة
فعاليات ندوة
فعاليات ندوة
فعاليات ندوة
فعاليات ندوة
فعاليات ندوة
فعاليات ندوة
فعاليات ندوة
فعاليات ندوة
فعاليات ندوة
فعاليات ندوة
فعاليات ندوة
الاكتشافات الأثرية ودور المعهد الألملاني في مصر المجلس الأعلى للآثار والسياح الجامعات المصرية معرض الكتاب افتتاح معرض الكتاب 2024

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