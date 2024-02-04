سقط من السابع.. العثور على جثة شاب بجوار مرور حدائق الأهرام

لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع من أحد العقارات بشارع اللبيني بمنطقة فيصل في الجيزة، بالقرب من وحدة مرور حدائق الأهرام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بالعثور على جثمان شخص في الشارع أسفل أحد العقارات بشارع اللبيني، على الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان شاب في العقد الثاني من العمر يبلغ من العمر 19 عامًا، به سحجات وكسور وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وكشفت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، عن أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا وتوفى متأثرًا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة في الجسد.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.