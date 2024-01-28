الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب فى شارع فيصل

جسم غريب
جسم غريب

عثرت قوات الشرطة على جسم غريب يشتبه في احتوائه على مواد متفجرة في شارع فيصل، فجر اليوم الأحد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جسم غريب بمحطة حسن محمد.

 

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ودفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق من ضباط المفرقعات في حضور رجال الإنقاذ البري بقيادة نائبه.

وأغلق رجال المرور حركة السيارات، وفرضت الشرطة كردونًا أمنيًا حرصًا على سلامة المارة. وتبين بالفحص سلبية البلاغ وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها مع تمشيط المنطقة.

شارع فيصل جسم غريب النجدة محطة حسن محمد مباحث الجيزة

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