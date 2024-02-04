8 مصابين بانقلاب سيارة على الطريق الإقليمي

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري الإقليمي ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الدائري الإقليمي بنطاق مديرية أمن الجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 8 أشخاص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.