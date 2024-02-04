الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

8 مصابين بانقلاب سيارة على الطريق الإقليمي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 8 أشخاص في  حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري الإقليمي ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الدائري الإقليمي بنطاق مديرية أمن الجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 8 أشخاص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الطريق الدائري الدائري الإقليمي عمليات المرور

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