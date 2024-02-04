اليوم العالمي للسرطان.. التاريخ والعلامات والأعراض

أصبح السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم، مصدر قلق صحي كبير في العقود الماضية، القاتل الصامت، الذي غالبًا ما لا يتم اكتشافه في مراحله المبكرة، فينتشر بشكل خبيث قبل أن يظهر في أعراض ملحوظة، حيث الاكتشاف المبكر هو مفتاح النجاة من هذا المرض الفتاك.

ووفقًا للمرصد العالمي للسرطان (GLOBOCAN)، كان هناك 19.3 مليون حالة إصابة بالسرطان في جميع أنحاء العالم لعام 2020، ومن المتوقع أن ترتفع حالات السرطان في الهند إلى 2 مليون، بزيادة قدرها 57.5 في المائة في عام 2040 عن عام 2020، وفقًا لبرنامج السجل الوطني للسرطان، من المحتمل أن يصاب واحد من كل تسعة أشخاص بالسرطان في حياتهم.

وكان سرطان الرئة وسرطان الثدي من المواقع الرئيسية للإصابة بالسرطان لدى الذكور والإناث، على التوالي، برز سرطان الدم الليمفاوي باعتباره أكثر أنواع السرطان شيوعًا في مرحلة الطفولة.

تاريخ اليوم العالمي للسرطان

اليوم العالمي للسرطان هو يوم توعية دولي يقوده الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC) ويتم الاحتفال به في 4 فبراير من كل عام، ينجم السرطان عن نمو غير طبيعي وغير منضبط للخلايا في الجسم مما يسبب ورمًا أو ورمًا في معظم الأسباب، إذا تركت دون علاج، يمكن للأورام أن تنمو وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم وتؤثر على جميع وظائف الجسم.

تاريخ اليوم العالمي للسرطان

وتم الاحتفال باليوم العالمي للسرطان لأول مرة في 4 فبراير 2000 في القمة العالمية لمكافحة السرطان للألفية الجديدة في باريس، تتمثل مهمة ميثاق باريس في تعزيز الأبحاث والوقاية من السرطان وتحسين خدمات المرضى وزيادة الوعي وتعبئة المجتمع العالمي لإحراز تقدم ضد السرطان، ويتضمن اعتماد اليوم العالمي للسرطان.

موضوع اليوم العالمي للسرطان

وفقًا للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، الدكتورة ماتشيديسو مويتي، بين عامي 2022 و2024، سينصب تركيز اليوم العالمي للسرطان على المساعدة في "سد فجوة السرطان".

"يمثل هذا العام العام الثالث والأخير للحملة. وموضوع هذا العام هو "معًا، نتحدى من هم في السلطة"، ويشمل هذا الموضوع الطلب العالمي من القادة لتحديد الأولويات والاستثمار في الوقاية من السرطان ورعايته وبذل المزيد من الجهد لتحقيق عالم عادل وخالي من السرطان، يقول الدكتور مويتي في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.

اليوم العالمي للسرطان: أنواعه وعوامل الخطر

السرطان، والساركوما، وسرطان الغدد الليمفاوية أو المايلوما، وسرطان الدم، وسرطان الدماغ والحبل الشوكي هي بعض من أنواعه الشائعة. يمكن أن يكون سبب السرطان مجموعة من العوامل القابلة للتعديل أو غير القابلة للتعديل.

تحدث العديد من أنواع السرطان بسبب عوامل نمط الحياة مثل تناول الكثير من الكحول والسمنة وعادات الأكل الخاطئة وقلة النشاط البدني على سبيل المثال لا الحصر. كما أن بعض الأشخاص لديهم استعداد وراثي للإصابة بالسرطان، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالمرض. يجد الأشخاص ذوو المناعة المنخفضة أنفسهم أكثر عرضة للخطر. التعرض لمصدر إشعاع من صنع الإنسان من الأشعة السينية، يمكن لأشعة جاما أيضًا أن تلعب دور الجاني. يمكن أن تكون بعض أنواع العدوى أيضًا مسؤولة عن التسبب في الإصابة بالسرطان، ويُعزى إليها حوالي 2.2 مليون حالة وفاة بسبب السرطان سنويًا.

علامات وأعراض السرطان

كتل أو تورم غير عادي

تعب

تغيرات في عادة الأمعاء

فقدان الوزن المفاجئ

نزيف غير متوقع

الألم أو الألم الذي يأتي ويذهب

شامات جديدة أو تغيرات في مظهر الشامات

فقدان الشهية

قرحة أو قرحة لا تشفى

حرقة المعدة أو عسر الهضم