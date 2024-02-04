فى يومه العالمى.. 6 أطعمة مقاومة للسرطان

النظام الغذائي السيئ ونمط الحياة غير المستقر، تعتبر من بين مجموعة من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، فكلما أصبحنا أكثر خمولًا مع مرور كل عام، يتصاعد خطر الإصابة بالسرطان، وهذا يسلط الضوء على الدور الحاسم للنظام الغذائي الصحي والنشاط البدني المنتظم في تجنب ظهور الأورام الخبيثة المختلفة.

وفقًا لموقع hindustan times اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يغذي الجسم، ويقوي جهاز المناعة لدينا، ويزود الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية التي يمكن أن يكون لها تأثير وقائي ضد السرطان، يمكن الوقاية من العديد من أنواع السرطان من خلال اتباع نمط حياة صحي، في حين أن النظام الغذائي المغذي لا يضمن الحماية الكاملة، إلا أنه يمكن أن يساعد بالتأكيد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وفيما يلي نوضح أطعمة يمكنها الحماية من خطر السرطان:

1- الخضروات الصليبية

استمتع بقوة الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط وكرنب بروكسل. أظهرت هذه الخضروات، المليئة بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، إمكانات واعدة في تقليل خطر الإصابة بمختلف أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا.

2- التوت

حلويات الطبيعة، مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت، غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات. تساعد هذه المركبات في مكافحة الإجهاد التأكسدي المرتبط بتطور السرطان. استمتع بحفنة من التوت كوجبة خفيفة أو أضفها إلى حبوب الصباح للحصول على نكهة وفوائد صحية.

3- الكركم

يحتوي الكركم النابض بالحياة على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة. تشير الدراسات إلى أن الكركمين قد تكون له خصائص مضادة للسرطان عن طريق تثبيط نمو الخلايا السرطانية. قم بإدخال الكركم في طبخك أو فكر في إضافة مكملات الكركم لجني فوائده الصحية المحتملة.

4- الخضر الورقية

الخضر الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت والسلق غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. توفر هذه الخضروات أساسًا غنيًا بالعناصر الغذائية لنظام غذائي صحي وقد تساهم في الوقاية من السرطان من خلال دعم الصحة الخلوية بشكل عام.

5- الأسماك الدهنية

ارتبطت أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة بكثرة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان القولون والمستقيم. اهدف إلى تضمين الأسماك الدهنية في نظامك الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع للاستفادة من الخصائص المضادة للالتهابات والحماية للأوميجا 3.

6- الثوم

بالإضافة إلى إضافة نكهة إلى أطباقك، تمت دراسة الثوم لخصائصه المحتملة في مكافحة السرطان. وقد أظهر مركب الأليسين الموجود في الثوم تأثيرات مضادة للسرطان في العديد من الدراسات المخبرية. قم بتضمين الثوم الطازج في وجباتك ليس فقط لتحسين الطعم ولكن أيضًا لتعزيز الصحة.