الأحد 04 فبراير 2024
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أستاذ علوم سياسية: المصريون يستقبلون اللاجئين والمهاجرين بسياسات حكيمة ورشيدة (فيديو)

اللاجئين
اللاجئين

قال الدكتور محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الضيوف العرب واللاجئين الذين يقيمون على أراضيها خلال السنوات السبع الماضية، نظرا للتحديات والصراعات التي تواجه العالم العربي، موضحا أن هذه الظاهرة تتوافق مع الزيادة العالمية في أعداد المهاجرين، التي بلغت 101 مليون شخص في عام 2022، مقارنة بـ 65 مليون شخص في عام 2015.

وأكد طايع، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن الدولة المصرية تتبع سياسات عقلانية ومسؤولة في التعامل مع هذا الملف الحساس، وتحرص على تنظيم وضبط الهجرة واللجوء، والحفاظ على الأمن الغذائي والقومي للبلاد، وقال: "الدولة تعاملت بنجاح مع المقيمين الأجانب، وأظهرت تضامنا وتعاونا مع المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الشأن".

ونوه طايع، بأن الأرقام الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة عن عدد المقيمين من الخارج لا تعبر عن الحقيقة بشكل كامل، وتشكل نسبة صغيرة من الواقع، مقدرا أنها تمثل من 5 إلى 10% فقط من الأرقام الفعلية، وأشاد بالدور الذي تلعبه الدولة المصرية في استضافة ودعم الضيوف العرب واللاجئين، وتوفير الخدمات والفرص لهم.

الضيوف العرب مصر اللاجئين الصراعات أعداد المهاجرين في المساء مع قصواء قصواء الخلالي عدد المقيمين من الخارج المقيمين الأجانب

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