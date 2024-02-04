"القيعى": تفاوضنا مع وكيل أبوجبل لضمه للأهلى

أكد المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، أن النادي تفاوض مع وكيل محمد أبوجبل حارس مرمى نادي البنك الأهلي وليس اللاعب نفسه بشكل مباشر ولم يتم التعاقد معه وأنه رحب بشدة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: في الأهلي دائمًا نبحث عن التدعيم ولا يمكن أن نشعر بالاكتفاء من الصفقات؛ لأننا ننافس في مستوى كبير ومختلف، وأن هناك صعوبات في ضم حارس جديد في هذا التوقيت.

وأكمل: نشكر مسئولي البنك الأهلي على موافقتهم، وأبوجبل حارس مرمى كبير ولكن لا داعي للحديث عن أسباب عدم إتمام التعاقد، والحارس لم يخطئ في شئ عندما أهدر ركلة ترجيح مثلما أهدر مصطفى محمد ومن قبله محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

وأضاف: والقول بأن الشناوي تدخل لإفساد الصفقة مردود عليه بأن التعاقد كان لمدة ٦ شهور فقط، وهناك أمور مطلوبة مثل الثقافة والأسلوب خاصة مع ضيق الوقت.

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