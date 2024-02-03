الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القصة الكاملة لمقتل موظف بمصلحة الضرائب بالخليفة

جثة
جثة

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل موظف على يد عاطلين في منطقة الخليفة  لسرقته بالإكراه.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه في العقد الرابع من العمر مصاب بجروح طعنية في الرقبة وجروح طعنية في القدم اليمنى والذراع، مما أسفر عن نزيف دموي أسفر عن وفاته في الحال.

وتبين أن المجني عليه موظف في مصلحة الضرائب، ويعمل بعد الظهر على توك توك لتحسين دخله ويوم الواقعة استدرجه عاطلان لتوصيلهما وفي الطريق حاولا الاستيلاء على مركبة التوك توك وعندما تصدى لهما قيداه وذبحاه ورميا جثمانه في الطريق.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط شخصَين بتهمة قتل أحد الأشخاص وسرقة مركبة “توك توك” قيادته.

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا بالعثور على جثة شخص على الطريق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة كل منهما سلاح أبيض مطواة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط بحوزة أحدهما بقصد سرقة مركبة “توك توك” قيادة المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مناظرة النيابة جروح طعنية موظف في مصلحة الضرائب

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