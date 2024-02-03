الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شعبان يوسف لـ"الشاهد": المثقفون طالبوا بالوقوف على الجبهة بعد هزيمة 1967

شعبان يوسف
شعبان يوسف

قال الكاتب شعبان يوسف، الناقد والمؤرخ، إن المثقفين المصريين من شعراء وكتاب الرواية وغيرهم كانوا ينشرون في مجلات الحكومة مثل المجلة، القصة، الطليعة، والكاتب، مشيرًا إلى أن كل مجلة منهم أغلقت بمعركة.

وأضاف يوسف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "عندما تم إغلاق تلك المجلات لجأ المثقفون للنشر على حسابهم مثل "جاليري 68" وكانت تضم العديد من الأسماء الموهوبة وقتها".

وتابع: "في فترة السبعينات كان هناك شعراء وكتاب رواية ينشرون أعمالهم في المجلات، وظهر حوالي من 40 إلى 50 مطبوعة، كان في حماس كبير جدًا وكانوا يتحركون بروح الهزيمة بعد 67"، مشيرًا إلى أن المثقفين طالبوا بالوقوف على الجبهة بعد هزيمة 1967 وبالفعل ذهبوا ارتدوا البدلة الكاكي.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز شعبان يوسف اكسترا نيوز

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