"الثقافة السورية": ضربات واشنطن نالت مواقع أثرية فى دمشق

اتهمت وزارة الثقافة السورية، اليوم السبت، الولايات المتحدة بإلحاق أضرار بموقع تاريخي في محافظة دير الزور الشرقية خلال القصف الذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأدانت الوزارة، في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأشد العبارات القصف الأمريكي الهمجي على قلعة الرحبة في منطقة الميادين شرقي سوريا.

وأضافت أن القلعة الواقعة على طول نهر الفرات يعود تاريخها إلى القرن التاسع.

وأضافت الوزارة أن هذا الاعتداء السافر ينتهك جميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تدعو إلى حماية واحترام الممتلكات الثقافية.

ونقل موقع موالٍ للحكومة عن مدير الآثار نذير عوض، قوله إن القصف تسبب في حدوث تشققات وشقوق في جدران القلعة، مضيفًا أنه لم يتم بعد تقييم الحجم الكامل للأضرار.