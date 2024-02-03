إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب اتجاه بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب اتجاه المنيا، وإصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت التحريات الأولية بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غرب، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.



