السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب  4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب اتجاه بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة  المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب اتجاه المنيا، وإصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت التحريات الأولية بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غرب، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

 

الأجهزة الأمنية المنيا سيارة ملاكي عمليات النجدة النيابة العامة

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