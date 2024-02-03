السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سيدتين وإصابة أخرى اختناقًا بالغاز داخل شققهن بالسلام

أرشيفية
أرشيفية

لقيت سيدة وشقيقتها مصرعهما، فيما أُصيبت ابنة الأولى، بمنطقة السلام، وتم نقل المتوفيتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتجري مباحث القسم تحريات لكشف ملابسات الحادث.

تفاصيل الحادث

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة وشقيقتها وإصابة ابنة الأولى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبيَّن أن أحد الجيران تلقى استغاثة من السيدة الأولى وعقب حضوره والطرق على الباب لم يستجب أحد، وبعد كسر الباب تبيَّن وجود جثتين لسيدتين وإصابة ابنة الأولى؛ بسبب اختناقهما بالغاز، مع عدم وجود شبهة جنائية.

وتحفظت مباحث قسم شرطة السلام أول، على الجثمانين تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت لاحقًا بتشريحهما وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية.

سيدة نقل المتوفين المشرحة النيابة العامة غرفة عمليات النجدة

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