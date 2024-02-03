السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

خلال الجولة
خلال الجولة

عقب تفقده الأعمال النهائية بالمتحف المصري الكبير، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف.

وخلال جولته بالمنطقة المحيطة، تفقَّد رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء الممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، حيث يمتد الممشى بطول 1.270 كم ومقسم إلى 3 أجزاء، ويتراوح عرض الممشى بين 11.5 م وحتى 27.5 م.

وخلال الجولة، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تتم متابعة أعمال تجميل مدخل طريق الفيوم، إضافة إلى المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، وأعمال تجميل الأسوار، فضلًا عن وسائل الإنارة، وتطوير الأرصفة على جانبي الطريق.

كما تتم متابعة أعمال التطوير بميدان الرماية، التي تشمل أعمال تنسيق الموقع وتحويل المرافق وتوسعة الطريق، وجارٍ الانتهاء من مختلف الأعمال في المنطقة، بداية من ميدان الرماية، حتى أسفل الطريق الدائري، مع الوضع في الاعتبار مراعاة المعايير الجمالية للأعمال المنفذة؛ للظهور بالشكل الحضاري، ورفع المخلفات والرتش ونواتج الأعمال أولًا بأول، بمحيط المتحف المصري الكبير، فضلًا عن متابعة أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي، بدءًا من طريق مصر الإسكندرية حتى طريق المنصورية، حيث يتم رفع كفاءة المنطقة بما يتضمنه ذلك من تركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة، وأعمال التشجير إلى جانب رفع المخلفات.

تنفيذ أعمال المنطقة المحيطة بالمتحف

وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه؛ للتعرف على الموقف التنفيذي الحالي للأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف، حيث استمع لشرحٍ من الدكتور طارق صبحي، استشاري المشروع، الذي أشار إلى موقف أعمال التطوير بشارع مساكن الضباط، موضحًا أنه فيما يتعلق بالأعمال المدنية، تم الانتهاء من دهانات سور نادي الرماية وتدبيش الحجر وتركيب البردورة وعدايات الرخام، كما تم الانتهاء من تركيب الإنترلوك.

وأشار إلى أن أعمال الزراعات تم الانتهاء منها بنسب متقدمة، حيث تم الانتهاء من زراعة النخيل، والأشجار، ومغطيات التربة، كما تم الانتهاء من شبكة الري، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الكهرباء، التي تشمل فرد الخراطيم والكابلات وتركيب كشافات النخل وقواعد كشافات الأشجار، فضلًا عن الانتهاء من أعمدة الإنارة.

وفيما يتعلق بالميادين المحيطة بالمتحف، أشار استشاري المشروع إلى الانتهاء من صب الحوائط الخرسانية وتجليدها بالرخام لميدان رقم 1، كما تم الانتهاء من تركيب البردورات والانتهاء من تركيب الإنترلوك للمشاية، فضلًا عن الانتهاء من أعمال الزراعات للميدان، التي تشمل النخيل والأشجار، إضافة إلى تقدم نسب أعمال الكهرباء، لافتًا أيضًا إلى الانتهاء من الأعمال المدنية لمنطقة المثلث رقم 1، حيث تم في هذا الصدد تركيب التمثال Work Art وجارٍ توريد رخام القواعد، كما تم الانتهاء من أعمال الزراعات والكهرباء، منوهًا في الوقت نفسه إلى أنه جارٍ حاليًا تصنيع وتوريد الكتل الهاشمة للمثلث رقم 2، مع الانتهاء من جميع أعمال الزراعات والكهرباء لهذا المثلث.

وفيما يتعلق بالطرق، أوضح استشاري المشروع تقدم الأعمال بنسبة كبيرة لطريق الفيوم، فيما يخص الأعمال المدنية والإنترلوك والخرسانات الملونة، إضافة إلى قرب الانتهاء من أعمال الزراعات، وتشهد أعمال الكهرباء تقدمًا ملموسًا، بالإضافة إلى استكمال الأعمال المدنية والزراعات والكهرباء في ميدان الرماية، لافتًا إلى أن المنطقة الواقعة أمام المتحف تشهد تقدمًا ملحوظًا فيما يخص الأعمال المدنية والزراعات.

كما أوضح الاستشاري أنه فيما يتعلق بالتمثال Work Art بجوار الدائري، فتم أخذ جسات من التربة لعمل تقرير التربة وتم الانتهاء منه، كما تم الانتهاء من التصميم الإنشائي، وجارٍ البدء في الحفر للوصول لمنسوب التأسيس، إضافة إلى استكمال الأعمال في المنطقة الواقعة أسفل الدائري، وكل من طريق الإسكندرية الصحراوي، وأمام مديرية أمن الجيزة، ومطار سفنكس.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعمال التطوير الجارية الممشى السياحي الأهرامات

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