متخصصون يستعرضون "الطب والتحنيط في مصر القديمة" بمعرض الكتاب

استضافت القاعة الرئيسية في الدورة الخامسة والخمسين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان الطب والتحنيط في مصر القديمة، ضمن محور الحضارة، تحدث خلالها الدكتور جمال مصطفى السعيد أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأورام، والدكتور مصطفى إسماعيل مدير مخزن المومياوات ومشتملاتها ورئيس معمل حفظ وصيانة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وأدارتها هدى عبد العزيز.

بدأت الندوة بعرض الدكتور جمال مصطفى السعيد لما توصل له الطب في مصر القديمة، كاشفا أن المصري القديم كان سباقا باكتشاف أمراض عرفها العالم الحديث من بينها الأورام، وأمراض الغدة ، وسرطان الفقرات والثدي، بالإضافة إلى استخدامهم للكي والتخدير في العلاج وإجراء الجراحات المختلفة، مثل عملية التربنة " ارتجاج المخ"، والبواسير، والكسور.

واستعرض دكتور مصطفى السعيد إهتمام المصريين القدماء للطب والأطباء لأن أهم شئ عند الإنسان هو الروح والحياة، مضيفا في بعض الأحيان تؤدي أهمية الخوف من فقدانها إلى أفعال لا يمكن أن يقوم بها الإنسان في الظروف الطبيعية، مضيفا إذا وجدت شخص يستطيع أن ينقذ حياتك وروحك، عندما تحاول فعل كل شئ للنجاح ولا تفلح، فالوضع الفطري في ذلك الموقف أن تظل ممتن جدا للشخص الذي استطاع أن يعالجك، لذلك على مر التاريخ كان احترام الناس للحكيم ، والمعالج والطبيب، كبير جدا، لذا أطلق على أمنحتب الطبيب الأعظم ووثق ذلك في سقارة، فلم نجد ممن وصلوا إلى درجة التقديس من البشر، أو مما خلفه من الفكر الفرعوني، فرغم التيارات السياسية والدينية المختلفة، ظل امنحتب محتفظا بمكانته كالطبيب االأعظم ورجل الدواء الأول.

وأشار "السعيد" إلى اعتقاد المصري القديم أن غضب الألهة والآرواح الشريرة هو ما يتسبب في إصابة الشخص بالمرض، وأن الإله يعاقبه ويلقنه درسًا لارتكابه ذنبما، وقد كانوا يلجأون لذلك الاعتقاد بالآخص مع الآمراض التي يصعب عليهم فهمها أو التعامل معها، لافتًا إلى ما يراه المصري القديم متجسدًا في تمثال الإله "حكا" أو هكع إله الطب والسحر، معًا يظهر الإله كما تصوره المصريون القدماء وهو حامل لاثنين من الأفاعي ويقال أن هذا الرمز هو ما اقتبس منه اليونانيون تصورهم عن إله الشفاء عندهم "أسكليبيوس".

وأضاف دكتور مصطفى السعيد، أنه كان هناك آله أخرى لأمراض بعينها على سبيل المثال" سركت أو سلكت" للشفاء من لدغة العقرب، إلى جانب بعض الأمراض الأخرى، وتاروت وبس لحماية النساء الحوامل والأطفال، وسوبيك لأجل العمليات الجراحية، مضيفًا: بالرغم من وجود كل هذه الآلهة مهما بلغت قوتها، كان لابد من استدعاء شخص متمرس في كل الأحوال وهو طبيب مصر القديمة الذي كان ساحرًا وكاهنًا ومعالجًا في الوفقت ذاته، كما أشار إلى إيزيس التي غدت في مصر مع زوجها أوزوريس على أنها أول من اخترع الطب والدواء في العلم، حيث كان ابنها حورس معروفًا عند اليونانين بالإله أكوول، فالكشف عن العلوم الطبية حوالي عام 1500 ق.م، والذي يقول عنه اليونانيون أنه مخترع الطب والصيدلة والموسيقى.

ومن جهته؛ استعرض دكتور مصطفى إسماعيل مدير مخزن المومياوات ومشتملاته ورئيس معمل حفظ وصيانة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، علم التحنيط في مصر القديمة عبر العصور المختلفة، موضحًا مراحل ظهور التحنيط منذ بداية الفكرة واخر ما توصل له العم عن لماذا يتم الحفاظ على الجسمان عند القدماء المصريين، وما هو الأساس العلمي للتحنيط، وكيف كان القدماء المصريين يستخدمون العلم في خدمة عقيدتهم، وتقديسهم لعلم التحنيط حتى أصبح "التحنيط هو علم العلوم".

وقال دكتور مصطفى إسماعيل، إن التجفيف الطبيعي كان أول مراحل التحنيط في عصر ما قبل الأسرات، وكانت أقدم مومياء أستخدمت معها تقنية التجفيف هي مومياء معروفة باسم جينجر ترجع لعام 3500ق.م، وتعرض الأن بالمتحف البريطاني، ثم اتخلفت التقنيات في العصر العتيق وبدأ استخدام طرق جديدة للعزل واللف بالكتان، ثم عصر الدولة القديمة عارضًا صورة لمومياء في ذلك العصر لكاهن المجموعة الجنائزية للملك "نفر إير كارع"، ثم مومياء أخرى تنتمي لعصر الدولة الوسطى لسيدة تدعى "ساتشيني" ترجع لعصر الأسرة الثانية عشر وصولا لطرق التحنيط المختلفة في عصر الدولة الحديثة حيث اختلفت تقنيات التحنيط، ليوضع المتوفي على سرير التحنيط استعدادا لاستخراج المخ لانهم اكتشفوا أنه أول عضو يتلف في جسد الإنسان عقب وفاته.