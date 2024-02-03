الظهور الأول لـ"جوزيه جوميز" فى تدريبات الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين عقب استئناف التدريبات.

وحضر مران الزمالك كل من المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان وحسين السيد وهاني برزي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة.

وعقد أعضاء مجلس إدارة الزمالك جلسة مع الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، واللاعبين على هامش المران، للتأكيد على الدعم الكامل لهم في الفترة المقبلة، والترحيب بالصفقات الجديدة، ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي كان حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام بعد التتويج ببطولة كأس دبي للتحدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يعلن رسميًا التعاقد مع عبدالله السعيد

وفي سياق آخر، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن التعاقد رسميًا مع عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عبدالله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات مع بيراميدز على كل تفاصيل الصفقة.

يأتي التعاقد مع عبدالله السعيد في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.

وعقد جوزيه جوميز جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك في حضور عبدالواحد السيد مدير الكرة، للتعرف على اللاعبين، والحديث عن الفترة المقبلة والتحديات الخاصة بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.