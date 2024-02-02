الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقطامية

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس  3 متهمين بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء بالقطامية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات 

وكشفت التحريات، أن المتهم الأول "خفير" قام بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء "محل عمله" بدائرة قسم شرطة القطامية، بمواجهته إعترف بقيامه بسرقة الحديد المُشار إليه بالاشتراك مع عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، قائد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة. 

وأضاف بتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" شقيق الأخير مالك مخزن خردة– مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين "ومالك السيارة المشار إليها"، أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشادهم جميعا ضبط كافة المسروقات والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

نيابة القاهرة الجديدة سرقة قسم شرطة البساتين النيابة العامة حبس

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