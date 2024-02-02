الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من الجمعة 2 فبراير وحتى الخميس المقبل 8 فبراير، ضمن البرنامج المنفذ برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر لفتيات المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة بمحافظة الوادي الجديد، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بدءا من الاثنين المقبل باستضافة مجموعة من المتدربات من 6 محافظات وهي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب وشلاتين، أطفال "أبو رماد" بالبحر الأحمر، والأسمرات بالقاهرة، بهدف تطوير مهاراتهن وقدراتهن في النواحي الثقافية والفنية والإبداعية كافة، من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص قضايا المرأة.

كما تنظم هيئة قصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج بعدد من المحافظات، أهمها حفل فني يوم الخميس المقبل يشهده مسرح السامر في تمام الثامنة مساءً.

وتشهد محافظة الإسكندرية ورشة لتعليم أساسيات السيناريو والمونتاچ "ابدأ حلمك"، وتستمر حتى يوم 6 فبراير بقصر ثقافة الأنفوشي.

ويشمل الأسبوع مجموعة من الندوات والأمسيات بالمحافظات، بحضور نخبة من الأدباء والمفكرين إلى جانب عدة لقاءات للاحتفاء بذكرى وفاة كوكب الشرق "أم كلثوم".

وتضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها إدارة الذات،الذكاء الاصطناعي، تعديل السلوك لدى الأطفال، وطرق الوقاية من المخدرات الرقمية وغيرها.

هذا وتواصل هيئة قصور الثقافة مشاركتها الثرية بمعرض "القاهرة الدولي للكتاب" في دورته ال55 والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وتقدم خلاله أحدث إصدارات سلاسلها بأسعار مخفضة للجمهور، إلى جانب اللقاءات الثقافية مع الأطفال، وورش الإبداعات الفنية والحكي الشعبي والعروض الغنائية والاستعراضية للفرق الفنية لرواد المعرض يوميا، والزيارات المقدمة لأبناء الإسكان البديل وغيرها، هذا بالإضافة إلى استمرار الاحتفالات المقامة خلال إجازة نصف العام الدراسي بجميع المحافظات.

أما في مجال الفنون التشكيلية فتستمر فعاليات كل من ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير، بمشاركة 16 فنانا حتى 9 فبراير في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لتطوير الحراك الفني في مصر، كما يفتح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا أبوابه للجمهور لزيارة معرض الفن التشكيلي "مصر مهد الأديان"، والمقام حتى 6 فبراير بمشاركة 29 فنانا تشكيليا من المؤثرين فى الحركة الفنية والمهتمين بالفن القبطي والإسلامي في مصر.

ويحفل هذا الأسبوع بعدد من الورش الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات منها تعليم رسم البورتريه، الرسم بالتظليل، الطبيعة الصامتة، الطباعة باستخدام قوالب اللينو، تعليم أساسيات الخط العربي، إلى جانب ورش المشغولات اليدوية ومنها تصميم العرائس القفازية ولعب للأطفال بخامات معاد تدويرها.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة الفعاليات الثقافية والفنية مشروع أهل مصر هيئة قصور الثقافة إبدأ حلمك

مواد متعلقة

"طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسي.. جديد "ذخائر" قصور الثقافة بمعرض الكتاب

جديد "الذخائر" بمعرض الكتاب.. "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي

النصوص الفائزة في التأليف وأين هي من خشبات المسارح.. في العدد الجديد لمسرحنا

انطلاق معرض "مصر مهد الأديان" بمشاركة 29 فنانا (صور)

معرض الكتاب يحتفى بـ مصطفى لطفى المنفلوطى (صور)

"مصر مهد الأديان" معرض فني لقصور الثقافة بدار الأوبرا.. غدًا

رسائل سليم حسن وأشباح إبراهيم أصلان المهزومة في عدد فبراير من "الثقافة الجديدة"

غدًا.. جاليري بيكاسو ينظم معرض "أطياف متفردة" لـ11 فنانًا

الأكثر قراءة

عاجل.. «الدستور» ترصد تبعات رفع سعر الفائدة: خفض الأسعار وكبح التضخم وجذب الاستثمارات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر ومعلول حول "الاعتزال" (خاص)

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

عضو بالكنيست أمام منزل نتنياهو: إسرائيل لا تستطيع تحمل رئيس وزراء جبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

لا تقارنوه بالهولوكوست

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم