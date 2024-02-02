الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسي.. جديد "ذخائر" قصور الثقافة بمعرض الكتاب

طوق الحمامة في الألفة
طوق الحمامة في الألفة والألاف

صدر حديثا عن سلسلة "الذخائر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، طبعة جديدة من كتاب "طوق الحمامة في الألفة والآلاف" لابن حزم الأندلسي، ضبط نصه وحرر هوامشه د. الطاهر أحمد مكي، وذلك ضمن إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برنامج وزارة الثقافة.

طوق الحمامة في الألفة والآلاف

كتاب "طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسي، أقدم كتاب في الأدب العربي يخصص لدراسة الحب من الناحية النفسية والفلسفية، ويتناول في أقسامه التعريف بالحب ونشأته وأسبابه، ثم يعرض لصفات المحبين وأخلاقهم، كما يسرد أخبار المحبين ومآثرهم.

ويغوص مؤلف الكتاب الذي يعد من أكبر علماء الأندلس تصنيفا وتأليفا، في بحار هذا السر، فيخرج لنا أصوله، ويعرفنا على أعراضه ونواحيه، وصفاته المحمودة والمذمومة، موردا بين ثنايا كتابه بعض القصص التي عاينها بنفسه عن الحب وأبطاله.

نبذة عن سلسلة "الذخائر"

سلسلة "الذخائر" تعنى بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي، كما تنشر نصوصا محققة للمرة الأولى، تصدر السلسلة برئاسة تحرير د. حسن طلب، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمود فوزي، تصميم الغلاف نسرين محمود.

كانت الهيئة قد أصدرت مؤخرا بمعرض الكتاب في سلسلة الذخائر كتاب "الألفاظ الكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني، وطبعة جديدة من كتاب "البخلاء" للجاحظ تحقيق وتعليق طه الحاجري، وكتاب "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي دراسة وتحقيق د. عطا أبو رية، د. عبد المعطي سمسم، حيث تقدم الهيئة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل. 

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