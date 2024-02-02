الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جديد "الذخائر" بمعرض الكتاب.. "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي

كتاب الإلمام بأخبار
كتاب "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام"

صدر حديثا عن سلسلة "الذخائر" بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" لتقي الدين المقريزي، دراسة وتحقيق د. عطا أبو رية، د. عبد المعطي سمسم، وذلك ضمن إصدارات الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام

جاء بغلاف الكتاب: حج المقريزي مرات كثيرة وجاور عدة مرات، وأخذ العلم عن عدد من شيوخ مكة، ودرس بالحرم الشريف لكثير من علمائها، وأخذ في جمع مادة هذا الكتيب "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام".

وتعد رسالة المقريزي المخطوطةُ في أخبار الحبشة المصدر الوحيد الذي أرَّخ للفترة التاريخية لقيام ممالك الطراز الإسلامي، واستقى أخبارها من حجَّاج تلك الممالك في الحجاز، ولكنه لم ينسقها ولم يخرجها في شكل رسالة إلا بعد عودته إلى مصر، حيث تم نضجه الفكري واتسعت قراءاته وعمقت معرفته.

نبذة عن سلسلة "الذخائر"

سلسلة الذخائر تعنى بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي، كما تنشر نصوصا محققة للمرة الأولى، تصدر السلسلة برئاسة تحرير د. حسن طلب، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمود فوزي، تصميم الغلاف نسرين محمود.

كانت الهيئة قد أصدرت خلال اليومين الماضيين في  سلسلة الذخائر كتاب "الألفاظ الكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني، وطبعة جديدة من كتاب "البخلاء" للجاحظ تحقيق وتعليق طه الحاجري، حيث تقدم الهيئة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.

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