الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطب السادات.. تجذب زوار معرض الكتاب في جناح هيئة الاستعلامات

كتاب خطب السادات
كتاب خطب السادات فى معرض الكتاب

حرصت الهيئة العامة الاستعلامات المصرية على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وطرحت الهيئة العامة الاستعلامات المصرية كتاب يتحدث عن خطب الرئيس أنور السادات، وتسرد الأحداث التاريخية التي لاحقتها.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب

جذب الكتاب العديد من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، تناول الكتاب حديث انور السادات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من المحافل الدولية.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

الهيئة العامة الاستعلامات المصرية معرض القاهرة الدولى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية معرض القاهره الدولي للكتاب موسوعة مصر القديمة

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