الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بوابة السويس التعليمية بالاسم

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

مع اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي لطلاب السويس سعي الطلبة وأولياء أمورهم على معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال بوابة السويس التعليمية بالاسم عبر جوجل، وذلك عقب ظهورها على الفور.

نتيجة الشهادة الإعدادية بوابة السويس التعليمية بالاسم

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بوابة السويس التعليمية بالاسم وخطوات الحصول عليها، وتوزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 في الترم الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 السويس

وعفب اعتماد النتيجة من اللواء عبدالمجيد صقر من خلال محافظ السويس في الفصل الدراسى الأول في العام الدراسى الجارى 2023/ 2024 وتكون بنسبة نجاح بلغت 83.5%.

وللاستعلام عن نتيجتك بعد الإعلان الرسمي عنها وظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الترم الأول 2024 | اضغط من هنا من خلال موقه الدستور بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس 

سيتاح الحصول على هذه النتيجة إلكترونيًا من خلال موقع محافظة السويس والصفحة الرسمية بمديرية التربية والتعليم على "بوابة السويس التعليمية" وذلك باستخدام رقم الجلوس.

وقدم اللواء صقر التهنئة لجميع الناجحين فى الفصل الدراسى الأول في الشهادة الإعدادية، وطالب القائمين على العملية التعليمية بالقيام ببذل المزيد من الجهد في  العام الدراسى الجديد، وناشد الطلاب ببذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة للنجاح والحصول على جميع الدرجات الأعلى، واستغلال عطله الصيف بالتثقيف والاطلاع. 

وأكد صقر على “مدير مديرية التربية والتعليم”، على تكريم الأوئل في كل مرحلة تعليمية داخل كل مدرسة مع بداية النصف الثانى في العام الدراسى الحالى وذلك تحفيزًا للطلاب لحثهم للحفاظ على النجاح والتفوق. 

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية في مدارس السويس عدد “14322” طالب وطالبة.. وبلغت نسبة النجاح بالمدارس المهنية وتكون 100٪؜ والمكفوفين 100 ٪؜ ومدارس الصم 93.33%.

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

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توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة السويس

وسيتم توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة السويس للترم الأول ونهاية العام وتكون على النحو التالي:

  • مادة اللغة العربية: 40 درجة.
  • مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.
  • الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.
  • مادة الرياضيات: 30 درجة.
  • مادة العلوم: 20 درجة.
  • المجموع الكلي: 140 درجة.
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