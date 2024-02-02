الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس "قضايا الدولة" يضع حجر الأساس لفرع الغردقة أول بالبحر الأحمر (صور)

جانب من افتتاح المستشار
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

افتتح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة فرع الغردقة أول بمحافظة البحر الأحمر بعد رفع كفاءته، ووحدة التحول الرقمي بفرعي الهيئة بالغردقة.

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، إنه تم وضع  حجر الأساس لمبنى الهيئة الجديد بمدينة الغردقة..

ورافق رئيس الهيئة عددًا من نوابه المستشارين "محمود عبد الجابر عضو المجلس الأعلى للهيئة، ومحمد حسن الأمين العام، وأحمد سعد المشرف على مكتب  المستشار رئيس الهيئة، وليد عناني الأمين العام المساعد.

كما حضر الافتتاح كل من المستشار أبو بكر مروان رئيس الاستئناف رئيس المتابعة بمحكمة استئناف عالي قنا مأمورية البحر الأحمر، والمستشار علي أبو بكر رئيس الاستئناف رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية والمستشار أحمد عبد الحميد المحامي العام لنيابات البحر الأحمر والمستشار محمد حسن أبوجبل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية بالغردقة والمستشار إسلام محمد مقلد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالغردقة.

كما شارك في الجولة كل من المستشارين بيشوي المشرف علي مجلس الدولة بالبحر الأحمر والمستشار منجي محمد خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع البحر الأحمر أول والمستشار طه سطوحي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع البحر الأحمر ثان والمستشار منتصر محمود تقي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس القسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بمحافظة البحر الأحمر والمهندس حسني منصور وكيل أول وزارة الإسكان رئيس جهاز التعمير بمحافظة البحر الأحمر.

 

جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
جانب من افتتاح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة الغردقة التحول الرقمي

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