القاهرة تتحدى.. بالكتاب !

موجة سقيع تضرب البلاد تنخفض معها درجات الحرارة لما تحت الصفر، تصاحبها موجة غلاء غير مسبوقة، الجنون يصيب أسعار معظم السلع، حروب من حولنا في كل إتجاه، شرقًا حرب صهيونية على أشقائنا في قطاع غزة، جنوبًا الأشقاء في السودان يتناحرون على لا شيء، إشتعال الحرب في مدخل البحر الأحمر ضد الأشقاء في اليمن والحجة القضاء على جماعة الحوثي، حماقة أثيوبية لا نعرف إلى أي مدى ستصل بالشعب الأثيوبي المغلوب على أمره.

كل ذلك لم يمنع مصر من إقامة عرسها الثقافي السنوى ويحمل أسم معرض القاهرة الدولي للكتاب، لتظل مصر رغم كل حاقد هي عاصمة النور الحقيقية للعرب والعالم.

المتربصون وأصحاب النفوس المريضه يدعون غرق مصر في أزماتها، والواقع يكذبهم بـ 2.5 مليون زائر في الأسبوع الأول من المعرض، مئات الألاف من عناوين الكتب، موسوعات وكتب تراثية وأخرى تاريخية، عشرات العناوين الجديدة لكبار الكتاب وجيل جديد من الكتاب ينضم لقائمة المبدعين.

فى أرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس حيث الهواء الطلق والسقيع القارص، يجتمع الآلاف يوميًا، تلتقي الأجيال بمختلف أعمارهم وتنوع إنتمائهم في مكان واحد، تجمعهم الفكرة التي يبحثون عنها داخل صفحات الكتب وبين سطورها، نهم قراءة الكتاب المقروء لم ينتهى، لتصل الرسالة لصحفيين مصر، الكلمة المطبوعة والصحف الورقية مازال لها قرائها، فهم يبحثون عن الجيد والمفيد منها.

الدورة 55 لمعرض الكتاب شهدت مفاجأت، مبشرة بمستقبل أفضل للثقافة والوعى لدى الأجيال الصاعدة، منها إعادة طبع كتب لكبار الكتاب الحاليين والراحلين، فأعيد طباعة 15 كتابا للساخر الراحل عمنا محمود السعدني ولاقت اقبال كبير من جيل الشباب تحديدا، ويعود الكاتب الكبير محمد سلماوى برواية جديدة هى الأولى له منذ 2011 ، ومجمعة قصصية جديدة للكاتب الكبير احمد الخميسي، ويعيد زميلنا الكاتب الصحفي ايمن الحكيم إعادة طبعاعة كتابين من كتبه هما "مذكرات الشيخ امام" و"فرقة رضا".

وخير ما أسعدني في معرض الكتاب لهذا العام هو ظهور إبداعين لصديقين عزيزين بعملين كبيرين، هما الصديق الصحفي المتميز محمد جلال فراج بإبداعة الجديد " ريحة الورق " وهو رحلة خاصة جدا في أدق تفاصيل حياة نجوم الزمن الجميل وويضم أسرار وحكايات لم تنشر من قبل وإنفردت به صحيفتنا " الدستور" خلال الشهور الماضية.

وينضم لمكتبات معرض الكتاب كتابًا جديدًا لصحفي أعتبره أحد نوابغ الجيل الصاعد من الصحفيين الموهوبسين هو زميلى حمدين حجاج والذي قدم لنا واحدة من أجمل قصص الحب والوفاء في الوسط الفني من خلال كتابه " فايزة وسلطان "

كذلك يجدد صديقنا الكاتب الصحفي سيد الحراني انطلاقاته وخبطاته بالإنفراد بنشر مذكرات العالمي عمر الشريف وهو من إنفرد بنشر العديد من مذكرات كبار النجوم منهم ماجدة الصباحي وحمدى أحمد وغيرهم وله عدة كتب تكشف كواليس مهمة عن جماعة الإخوان منها " العائدون من جحيم الاخوان "، و" الناجون من الاخوان " ويضيف لهم في هذه الدورة كتابة المهم " عمائم ناسفة ..مابين الاخوان والأزهر الشريف "

وأخير من أهم مفاجأت المعرض هذا العام هو ظهور كتاب في " بيوت الحبايب " لنجمة اليوم السابع الكاتبة المتميزة زينب عبداللاه وهو رحلة متميزة في بيوت نجوم الزمن الجميل وحكايات جديدة بقلم رشيق.

الخلاصة أن إبداع المصريين لم يتوقف وريادتهم الثقافية ونبوغهم العلمي لم ولن يتأثر لا بأزمة إقتصادية ولا حتى بمؤامرات عالمية.