الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق شب داخل عقار فى إمبابة

حريق
حريق

نجحت  قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب داخل عقار مكون من 5 طوابق، في منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة.

حريق داخل عقار فى إمبابة

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة إمبابة.

فرض كردون أمنى لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة

 دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وأسفرت عن خسائر مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قوات الحماية المدنية 5 طوابق عقار منطقة إمبابة محافظة الجيزة

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