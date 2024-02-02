الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير البرتغال: علاقات القاهرة ولشبونة "متميزة".. وندعو لإنهاء أزمة غزة فورًا

سفير البرتغال
سفير البرتغال

أكد سفير البرتغال لدى مصر غوي تيرينو، قوة ومتانة وعمق العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب التنسيق الوثيق بين القاهرة ولشبونة حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. 

ووصف السفير، العلاقات بين البلدين بأنها "متميزة وتاريخية" وشهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة وهو ما تعكسه وتيرة الزيارات المتبادلة على كل المستويات واللقاءات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين.

 

الجهود الدولية لوقف الحرب والأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

كما أشار تيرينو إلى اللقاءات والاتصالات المستمرة بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره البرتغالى جواو كرافينيو، والتى تتركز ليس فقط على التعاون بين البلدين، بل كذلك على التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الصراع الدائر فى غزة والجهود الدولية لوقف الحرب والأوضاع الإنسانية بالقطاع.

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وحول رؤية البرتغال لسبل وضع نهاية للأزمة في غزة، قال إن بلادة تؤكد ضرورة وقف هذا الصراع فورًا ووضع نهاية لمعاناة وقتل السكان فى القطاع، ثم العمل على تنفيذ حل الدولتين.

 

العلاقات بين مصر والبرتغال على الصعيد الاقتصادى جيدة 

وعن التعاون الاقتصادى بين البلدين، قال السفير إن العلاقات بين مصر والبرتغال على الصعيد الاقتصادى جيدة ولكن يتعين على الجانبين العمل على توثيقها وتدعيمها، لا سيما وانهما يتمتعان بامكانات كبيرة، مشيرًا إلى أهمية تنظيم زيارات للجانبين من أجل تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

وفيما يخص العلاقات الثقافية بين مصر والبرتغال، قال إن البلدين تربطهما علاقات تاريخية، مشيرًا إلى أهمية العمل على توطيد التعاون فى المجال الثقافي.

واستعرض السفير التعاون بين بلاده ومصر في مجال التعليم، لا سيما مع وجود قسم لدراسة اللغة البرتغالية بجامعة عين شمس.

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