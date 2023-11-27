الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أبوالغيط" يبحث مع وزيرى خارجية البرتغال وسلوفينيا سبل التسوية وحل الدولتين

ابو الغيط
ابو الغيط

التقى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، وزير خارجية البرتغال جواو كرافينيو ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، وذلك في اجتماع ثلاثي عُقد على هامش اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط التي عُقدت في برشلونة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء عكس تقاربًا واضحًا في وجهات النظر حيال أولوية وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة العمل على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لتصبح دائمة.

وقال "رشدي" إن اللقاء ركز على سُبل تفعيل حل الدولتين في المرحلة المقبلة، وذلك بالبناء على الإجماع المتزايد عبر العالم حول حتمية تحقيق رؤية الدولتين من أجل الوصول لتسوية عادلة تضمن الأمن والسلام لطرفي الصراع.

ونقل "رشدي" عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده خلال اللقاء على مسئولية أوروبا عن العمل على دفع مسار التسوية في المرحلة المُقبلة، مشيرًا إلى ضرورة الدفع بكل قوة إلى فكرة عقد مؤتمر دولي لتفعيل حل الدولتين باعتباره آلية مهمة تحظى بإجماع عربي وأوروبي على حدٍ سواء.

أحمد أبو الغيط خارجية سلوفينيا وزير خارجية البرتغال غزة وقف إطلاق النار

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