"القومى للمرأة" يخصص مكتبًا لتلقى الشكاوى داخل جناحه بمعرض الكتاب

قال ياسر سليم، مسئول جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن هناك إقبالًا كبيرًا من السيدات على جناح المجلس، خاصة في ظل الورش الفنية التي يقدمها الجناح للمرأة بالمجان طوال أيام المعرض.

وأكد سليم، في تصريحٍ صحفيّ، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حرص المجلس على الرد على استفسارات المرأة في القضايا المختلفة، ولذلك يشارك مكتب شكاوى بجناح المجلس للرد على الأسئلة المختلفة.

وأضاف سليم، أن المجلس القومي للمرأة يشارك بالمعرض للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى جناح المجلس القومي للمرأة يعرض كتبًا متخصصة من مكتبة المجلس لتنمية مهارات السيدات وإن الورش التي تُقام بالجناح تقدم بالمجان.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

تُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.