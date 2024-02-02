الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مصابين إثر انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية ببني سويف

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أُصيب 6 مواطنين اليوم الجمعة، إثر انقلاب ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية، أمام قرية العطف التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية، نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

 ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الواسطي المركزي كلا من: "عماد ع"، عامل، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني، "أحمد ع"، عامل، مصاب جروح وكدمات، "فضل س" سائق، مصاب جروح وكدمات، "محمود ط"، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني وكدمات متفرقه،  "ياسر ص" ، عامل، "مصطفي ف"، عامل مصاب جروح وكدمات ش كسر بالقدم اليسري، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

حادث انقلاب ميكروباص ترعة الابراهيمية مركز الواسطى محافظة بني سويف الأجهزة الأمنية

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