الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "المحطات النووية" يبحث مع سفير المجر تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المفاعلات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم الخميس، أوندراش إيرماكوفاتشى سفير المجر بالقاهرة، خلال زيارته لمقر الهيئة بالقاهرة.

وتناول اللقاء الوضع الحالى لمحطة باكش بالمجر وسلاسل التوريدات للمشروع وتأثرها بالاحداث العالمية  وتعزيز سبل التعاون في مجال تكنولوجيا مفاعلات VVER-1200.

واعرب السفير المجرى، تطلع الجانب المجرى فى الانتهاء من بروتوكول للتعاون وتبادل الخبرات فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس  هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه منذ بدء  مشروع المحطة النووية بالضبعة تم تحقيق عدد من الإنجازات الهامة بما في ذلك الصبة الخرسانة الأولى للوحدات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الاولى والثانية، وتحققت هذه الانجازات بمتابعة ودعم القيادة السياسية وجميع جهات الدولة.

وشهد موقع المحطة النووية بالضبعة فى 23 يناير الماضى، إتمام أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة ووضع حجر الأساس للمشروع لإعلان دخول مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بوحداته الأربعة إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى.

وأبدى السفير المجري رغبة الجنب المجري من المتخصصين بزيارة موقع المحطة النووية بالضبعة كما اشاد بحجم الانجاز المحقق بمشروع محطة الضبعة النووية والخطوات المتسارعة لإنجاز المشروع حيث أن مشروع محطة باكس فى المجر بدء قبل مشروع الضبعة بعدة سنوات في 2014 الا ان مشروع الضبعة حقق الكثير من المعالم وسبق مثيلاته من المشروعات التي بدءت قبله.

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