الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى سودانى يكشف لـ الدستور تفاصيل محادثات البحرين وجوالات البرهان العسكرية

البرهان
البرهان

قال الباحث السياسي السوداني مجدي عبد العزيز، ان ما أطلق عليه محادثات بين قادة وكبار الجيش السوداني وميليشا الدعم السريع في البحرين، هو عبارة عن  تسريبات  صحفية، رغم إنني على صعيد شخصي أثق مصدر هذه التسريبات، لكن لم يصدر أي شيء رسمي من أي طرف أو حتى طرف بسيط يتحدث عن مفاوضات في البحرين، ربما إذا كان هناك لقاء يكون لقاء تشاوري.

 

واضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن هذه اللقاءات لم تأتي أي أنباء عن  تقدم في مشاورات أو تطور في المفاوضات. 

 

جولات البرهان في المناطق السودانية 

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البرهان: سنلاحق قائد ميليشيا الدعم السريع ومبادرات "إيجاد" لا تعنينا

وتابع عبد العزيز انه بالنسبة لجولات الفريق أول عبد الفتاح ال البرهان رئيس مجلس السيادة، فهو يمارس مهامه كقائد عام للقوات المسلحة، في زيارة الفرق العسكرية بإعتبار أن الميليشيا المتمردة ما زالت تواصل عدوانها على الشعب السوداني وعلى الأمة السودانية والقوات المسلحة تقوم بدورها في مجابهة هذا العدوان ومكافحة هذا هذا العدوان. 

 

وأضاف الباحث السياسي ان الميليشيا المتمردة تنافق بحديثها عن قبولها للسلام ووقف الحرب، لأنها هي التي تهاجم القوات المسلحة، هي الآن موجودة في الأعيان المدنية، هي التي تنتهك كل قوانين الحرب والقوانين الإنسانية، وهي التي دخلت إلى ولاية الجزيرة ود مدني، وارتكبت نفس الفظائع، رغم إنه هذه المنطقة ليس فيها أي هدف  عسكري، ولذلك القوات المسلحة تقوم بواجبها الدستوري وواجبها المعلوم في حماية المواطنين.

 

واكد عبد العزيز ان الدفاع عن كيان الأمة  السودانية، كما أن صحيح، هناك مبادرات لإيقاف هذه الحرب، وان الفريق البرهان تحدث مرارا وتكرارا، إن السودان والقيادة السودانية لن تدخل في أي تفاوض لا يحقق عزة وكرامة السودان وخروج الميليشيا المتمردة ويقدم قادتها للمحاسبة، كما أن القوات المسلحة تتقدم بصورة واضحة جدا، زمام المبادرة في كل الجبهات في هذا القوات المسلحة.

 

وتحديدا حينما نتحدث عن مدينة أم درمان نعتبر إنه المعركة الفاصلة هي في مدينة أم درمان، لأن مدينة أم درمان هي تقع في غرب النيل، وهي حائط صد آمن لإمدادات المليشيا بالمرتزقة من غرب إفريقيا أو إمدادات السلاح التي تأتي من مطار جرس التي تقو بدعمها الدول الخارجية. 

 

واوضح عبد العزيز انه عندما تتحرر ام درمان يسقط الدعم السريع عن بيئته  الأساسية في غرب السودان في ولاية دارفور وبالتالي الآن فأن القوات المسلحة في أم درمان تواصل تحرير أم درمان واذا حررت أم درمان اعتقد أنه هي المالكة الفاصلة  وما يتبقى هي معارك صغيرة. 

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