فرقة "قصور الثقافة" لأغاني الشباب تُشعل فعاليات معرض الكتاب

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، على مسرح بلازا "2"، عرضا فنيا لفرقة "أغاني الشباب"، ضمن فعاليات مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، والمنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

قدمت الفرقة عددا من الأغاني الشبابية وأغاني الزمن الجميل منها "يا ليلي، سهر الليالي، قلبي بيقولي كلام، على قد ما حبينا، الحلوة دي، قلبي ومفتاحه، يا حبيبي تعالي الحقني، تلات سلامات، التوبة صولو"، بجانب تنويعات موسيقية بأغاني عمرو دياب.

معرض الكتاب

العروض الفنية تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمها الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات لأبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

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