السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تجنبها.. 5 أسباب وراء تساقط الشعر والصلع عند الرجال

الصلع
الصلع

هناك عدة أسباب وراء تساقط الشعر، بما في ذلك الوراثة، والأنماط الهرمونية، والنظام الغذائي، والتلوث، ونمط الحياة، والنظام الغذائي الخاطئ، وعادات نمط الحياة، والإفراط في استخدام منتجات العناية بالشعر، والإجهاد، والتهابات فروة الرأس. 

تعرف على الفيتامينات والأطعمة التي تعالج تساقط الشعر

ويذكر أيضًا العلاجات المختلفة لتساقط الشعر، مثل العلاج الغذائي، وأمصال نمو الشعر، والعلاج بالضوء المنخفض المستوى، والوخز بالإبر الدقيقة، والبلازما الغنية بالصفائح الدموية.

أسباب تساقط الشعر

يعتبر الشعر أحد أكثر الجوانب التي تحدد مظهر الإنسان، ولهذا السبب يطلق عليه أيضًا اسم تاج المجد. لكن في الوقت الحاضر يعاني معظم الناس، وخاصة الشباب، من تساقط الشعر أو ترقق الشعر أو تراجع خط الشعر. ويمكن أن تعزى هذه الخسارة إلى الوراثة والأنماط الهرمونية والنظام الغذائي والتلوث البيئي ونمط الحياة.

يوضح الدكتور بالافي سولي، طبيب الأمراض الجلدية وطبيب التجميل المقيم في مومباي، أن “الصلع الذي يظهر عند الرجال يسمى الثعلبة الأندروجينية.

وهذا هو السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر لدى حوالي 50% من السكان، عند الرجال، يظهر كإصابة تدريجية لمناطق مختلفة من فروة الرأس، بدءًا من فروة الرأس الأمامية والصدغية والوسطى ثم قمة الرأس، الثعلبة الأندروجينية هي اضطراب يعتمد على الهرمونات ويرتبط بالوراثة.

  • عادات نمط الحياة: تؤثر أنماط النوم غير المنتظمة والنظام الغذائي والعادات مثل التدخين أيضًا على نمو الشعر.
  • الإفراط في استخدام منتجات العناية بالشعر أو استخدامها بشكل غير صحيح: أدوات وأجهزة التصفيف ليست جيدة للشعر.
  • بينما يقومون بالمهمة بشكل مؤقت ولكن في كل مرة يدمرون نسيج شعرك.
  • التوتر: لا يؤثر العبء العقلي على صحتك بطرق مختلفة فحسب، بل يلعب دورًا حيويًا في تساقط الشعر.

 - الإجهاد يدمر أيضا نسيج شعرك عدوى نشطة في فروة الرأس: استشيري خبيرًا لتجنب حدوث أي عدوى في فروة الرأس ما يؤثر بدوره على نمو الشعر.

تساقط الشعر الرجال التهابات فروة الرأس العلاج الغذائي أمصال نمو الشعر

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