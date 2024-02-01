الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز

حوادث

مصرع رضيعة بـ"رصاصة" أثناء عبث طالب في سلاح ناري بسوهاج

رضيعة
رضيعة

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، إثر إصابتها بـ«رصاصة خطأ» أثناء عبث ابن عمها في سلاح ناري بدائرة مركز البلينا في جنوب محافظة سوهاج.

مصرع رضيعة برصاصة أثناء عبث طالب في سلاح ناري بسوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من مستشفى البلينا المركزي، بوصول الطفلة سندس تامر البالغة من العمر «عام ونصف» ومقيمه بدائرة المركز، مصابه بطلق ناري فتحة دخول أعلي الذراع الأيمن وفتحة خروج من الجانب الأيسر من البطن، وتوفيت عقب وصولها للمستشفى.

انتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، وأقوال والدها تامر..ك «35 سنة- عامل» ومقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام نجل شقيقه خلف الله. خ «18 سنة- طالب» ومقيم بذات الناحية، بالعبث في سلاح ناري كان بحوزته بالمنزل، خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما نجم عنه إصابة نجلته ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بطريق الخطأ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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