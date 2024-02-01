مليون جنيه للمسابقات القرآنية بالمديريات الإقليمية

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالتعاون مع المحافظين في شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح، والمنيا، المسابقة المحلية المشتركة في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وبيان مقاصده، خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ.



يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في العناية بكتاب الله "عز وجل" والتشجيع على حفظه وفهم معانيه وبيان مقاصده، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والمحافظات.

يبدأ الإعلان عن هذه المسابقة بالمحافظات، خلال أسبوع، وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان؛ ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظات بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة في كل محافظة من هذه المحافظات على حدة.



وتجرى المسابقة على أربعة مستويات على النحو التالي:

• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.

• المستوى الثاني: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع: مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، "أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم".



وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم يتساءلون" من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون".



وتؤكد وزارة الأوقاف استعدادها لتعميم هذه المسابقات بالتعاون مع جميع المحافظات الراغبة في الانضمام للمبادرة.