الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المجلس الأعلى للثقافة يطلق العدد الأول من مجلة "ثقافة قانونية"

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

أطلق المجلس الأعلى للثقافة، العدد الأول من مجلة "ثقافة قانونية"، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وهي مجلة إلكترونية متخصصة، والتي تصدر عن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي - خلال احتفالية إطلاق المجلة - أن إصدار دورية " ثقافة قانونية" يأتي كنافذة جديدة تطل منها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتستهدف التعريف بثقافة القانون ونشرها، فضلًا عن كونها تدعم رسالة المجلس نحو بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الوطن.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد القاضي، إن مجلة " ثقافة قانونية " تستهدف نشر الوعي المجتمعي لكافة فئات وأعمار القراء، ما يرسخ قيم المواطنة ويؤكد حماية حقوق الإنسان وصيانة حرياته الأساسية وهي غاية الغايات لكل الدول والأنظمة على مر العصور، موضحًا أن تلك الأهداف هي ضمن مجالات عمل لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.

نقاد وأكاديميون في معرض الكتاب: يجب استعادة قيم طه حسين لاستشراف مستقبل أفضل


حضر فعاليات إطلاق المجلة من أعضاء اللجنة كل من الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور أحمد رفعت رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي.

وتتضمن أبواب المجلة "ملف العدد" حول دراسة تتناول موضوع واحد من زوايا مختلفة، و"شخصية العدد" للاحتفاء بإحدى الشخصيات المؤثرة في مجال عمل اللجنة، وباب "مبادئ قانونية" والذي يتعرض لأهم مبادئ أحكام المحاكم العليا وهي محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة.

txt

الدكتورة نيفين الكيلانى: مَن يقول إن الثقافة ليست من أولويات الدولة عليه أن يزور معرض الكتاب.. والإبداع الفنى من مكونات الشخصية المصرية


وفي باب "مكتبتنا" يعرض لأحد الكتب في مجالات عمل اللجنة وكذلك باب "قانون نت" لتحليل أهم الأحداث العالمية مجالات عمل اللجنة أما باب "القانون والناس" فإنه يهتم بتحقيق صحفي في إحدى القضايا القانونية الجماهيرية.

ويشرح باب "هذا القانون" لأحد القوانين الجماهيرية بصورة مبسطة، ويتناول باب "المنتدى القانوني" مساحة حرة للمفكرين والكتاب في موضوعات عمل اللجنة، كما يعرض باب "اتفاقيات دولية" لإحدى الاتفاقيات الدولية ومدى ارتباطها بالمواطن وسريانها.

وفي باب "من الأدب القانوني" تناول أحد الأعمال القانونية ذات الصبغة الأدبية، و"القاموس القانوني" باب لشرح بعض المصطلحات القانونية بلغة يسيرة مفهومة للقارئ العادي وفي باب مقال "ضيف العدد" فهو لاستكتاب أحد القامات المصرية الكبرى في مجال عمل اللجنة، وأخيرا باب "مقال شبابي" لأحد اسهامات شباب مصر في مجال عمل اللجنة.

يرأس تحرير المجلة الدكتور خالد القاضي مقرر اللجنة، ومستشارها التحريري الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور وسكرتير التحرير أحمد السني أمين اللجنة ومخرجها الفني الفنان مصطفى أبوستيت.

المجلس الأعلى للثقافة مجلة ثقافة قانونية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مجلة إلكترونية متخصصة لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف

مواد متعلقة

حرف - العدد الرابع

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

حرف - العدد الثالث

حرف - العدد الثانى

حرف- العدد الأول

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

صدأ المفتاح لكن الأمل باق.. أصحاب الحق في العودة: «باب دارنا سوف يعرفنا»

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟