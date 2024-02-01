المجلس الأعلى للثقافة يطلق العدد الأول من مجلة "ثقافة قانونية"

أطلق المجلس الأعلى للثقافة، العدد الأول من مجلة "ثقافة قانونية"، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وهي مجلة إلكترونية متخصصة، والتي تصدر عن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي - خلال احتفالية إطلاق المجلة - أن إصدار دورية " ثقافة قانونية" يأتي كنافذة جديدة تطل منها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتستهدف التعريف بثقافة القانون ونشرها، فضلًا عن كونها تدعم رسالة المجلس نحو بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الوطن.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد القاضي، إن مجلة " ثقافة قانونية " تستهدف نشر الوعي المجتمعي لكافة فئات وأعمار القراء، ما يرسخ قيم المواطنة ويؤكد حماية حقوق الإنسان وصيانة حرياته الأساسية وهي غاية الغايات لكل الدول والأنظمة على مر العصور، موضحًا أن تلك الأهداف هي ضمن مجالات عمل لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.



حضر فعاليات إطلاق المجلة من أعضاء اللجنة كل من الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور أحمد رفعت رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي.

وتتضمن أبواب المجلة "ملف العدد" حول دراسة تتناول موضوع واحد من زوايا مختلفة، و"شخصية العدد" للاحتفاء بإحدى الشخصيات المؤثرة في مجال عمل اللجنة، وباب "مبادئ قانونية" والذي يتعرض لأهم مبادئ أحكام المحاكم العليا وهي محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة.



وفي باب "مكتبتنا" يعرض لأحد الكتب في مجالات عمل اللجنة وكذلك باب "قانون نت" لتحليل أهم الأحداث العالمية مجالات عمل اللجنة أما باب "القانون والناس" فإنه يهتم بتحقيق صحفي في إحدى القضايا القانونية الجماهيرية.

ويشرح باب "هذا القانون" لأحد القوانين الجماهيرية بصورة مبسطة، ويتناول باب "المنتدى القانوني" مساحة حرة للمفكرين والكتاب في موضوعات عمل اللجنة، كما يعرض باب "اتفاقيات دولية" لإحدى الاتفاقيات الدولية ومدى ارتباطها بالمواطن وسريانها.

وفي باب "من الأدب القانوني" تناول أحد الأعمال القانونية ذات الصبغة الأدبية، و"القاموس القانوني" باب لشرح بعض المصطلحات القانونية بلغة يسيرة مفهومة للقارئ العادي وفي باب مقال "ضيف العدد" فهو لاستكتاب أحد القامات المصرية الكبرى في مجال عمل اللجنة، وأخيرا باب "مقال شبابي" لأحد اسهامات شباب مصر في مجال عمل اللجنة.

يرأس تحرير المجلة الدكتور خالد القاضي مقرر اللجنة، ومستشارها التحريري الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور وسكرتير التحرير أحمد السني أمين اللجنة ومخرجها الفني الفنان مصطفى أبوستيت.