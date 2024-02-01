حبس 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس ٣ متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم ضبطهما وبحوزتهما “1٫088٫142 دولار أمريكى – 37٫870 يورو - 1٫550 جنيه إسترلينى - 7٫751٫000 جنيه مصرى” حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى 4٫230٫750 جنيه مصرى.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للاتجارغير المشروع فى السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.