الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع إزالة مخالفات بناء بالهضبة العليا في المقطم

إزالة اعمال مخالفة
إزالة اعمال مخالفة بحي المقطم

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي المقطم، برئاسة العميد أحمد أبو بكر رئيس الحي وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، وبالتعاون مع منطقة الإسكان بالحي وقسم المقطم وشرطة المرافق وكافة الجهات المعنية بإزالة مخالفة بالعقار ٦٠١٩ بمنطقة ج  شارع ٩ الهضبه العليا أعلى بنك القاهرة بحي المقطم وكلف منطقة إسكان الحي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

إزالة اعمال مخالفة لشروط الترخيص ومنها انشاءات واعمدة خرسانية 

وشملت الإزالة إزالة أعمال مخالفة لشروط الترخيص ومنها إنشاءات وأعمدة خرسانية مخالفة بالدور الخامس والسادس فوق الأرضي.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تنفيذ منظومة متكاملة لإزالة المخالفات ومتابعتها باستمرار من خلال وضع قاعدة بيانات صحيحة للتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء من خلال أعمال الرصد المختلفة أولاً بأول وتوفير اليات الاحداثيات المكانية لتواكب الأهداف التي وضعتها الدولة لرصد كل شبر بشكل دقيق للتعامل بحزم مع المخالفين من خلال فريق عمل من العاملين باحياء المنطقة الجنوبية.

كما شددت نائب محافظ القاهرة على المتابعة الدورية لحالات التعديات والمخالفات التي تم رصدها وما تم اتخاذه من اجراءات حيالها مع تحديد خطة زمنية للانتهاء منها وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاحياء اثناء اعمال التنفيذ مع إعداد التقارير اليومية للموقف التنفيذي في ضوء المتابعة المستمرة لهذا الملف الهام.

وتأتي الأعمال في ضوء الاهتمام والمتابعة للتصدي لكافة مخالفات البناء وإزالة كافة التعديات للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر الحضاري ومتابعة التمدد العمراني بصورة مستمرة والحد من مخالفات البناء في ضوء تنفيذ الإزالات الفورية.

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إزالة مخالفات البناء حي المقطم المهندسة جيهان عبدالمنعم محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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