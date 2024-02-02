الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم الجمعة من اليونان.. بابا الروم الأرثوذكس يترأس احتفالات عيد دخول المسيح للهيكل

كنيسة الروم الأرثوذكس
كنيسة الروم الأرثوذكس

تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس للاحتفال بذكرى عيد دخول السيّد المسيح إلى الهيكل، وعلى خلفية الاحتفالات قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي بمصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له، إن اليوم الموافق 2 فبراير ترأس  البابا ثيودروس بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس،  في الساعة السابعة والنصف صباحاً، قداس العيد والقداس الإلهي البطريركي الرسمي بحضور العديد من الأساقفة والكهنة. 

ثم في الساعة الحادية عشرة صباحاً، سيتقدم البابا ثيودروس موكب زياح أيقونة السيدة العذراء مريم العجائبية، لمباركة المقيمين والحجاج، وفي تمام الساعة السابعة من مساء نفس اليوم في القاعة الرئيسية للبلدية سيتم إعلان البابا ثيودروس مواطنًا فخريًا في كالاماتا من قبل عمدة كالاماتا والمجلس البلدي. 

من جانبه، قال القمص إشعياء عبد السيد فرج في كتاب طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى عن طقس عيد دخول المسيح الهيكل إنه يذكر تاريخ الكنيسة أن سمعان الشيخ الذي حمل السيد المسيح هو أحد السبعين شيخا الذين ترجموا التوراة من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية في مصر بأمر ملكها بطليموس، فلما وصل إلى قوله (هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا) داخله الشك قائلا: “إنه لآمر ممتنع أن تلد عذراء، فألقى الله عليه سباتا فرأى في رؤيا يقول له أنك لن تموت حتى ترى المسيح الرب مولودا من عذراء”.

وعاش نحو ثلاثمائة سنة حتى حمل السيد على ذراعيه إذا أعلمه الروح القدس به فبارك الله قائلا: “(الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام.. لقد فرح به سمعان الشيخ وحنة البنية التي كانت أيضًا تتعبد في الهيكل منتظرة خلاص الرب.. وقيل (هذا وضع لسقوط وقيام كثيرين)  فالذين يؤمنون به ينهضون من الخطية والذين يرفضون يسقطون.. أيضا تنبأ سمعان الشيخ عن مشاركة السيدة العذراء الآم ابنها (وأنت يجوز في نفسك سيف.. قبل هذا أتم السيد الختان حسب الشريعة حتى يمكنه دخول الهيكل واندماجه معهم لتعليمهم وأن نحفظ وصاياه ونتممها.. كان دخول السيد المسيح مع أمه في اليوم الأربعين وذلك إتمامًا للناموس”. 

القبطية الأرثوذكسية القبطية الكاثوليكية المارونية اللاتينية الأرمينية الكلدانية البيزنطية الروم الارثوذكس الأسقفية الأنجليكانية الإنجيليه

مواد متعلقة

في عيد الأنبا أنطونيوس.. تعرف على أنظمة الرهبنة داخل الأديرة

كتب مديحه عام 1964.. كواليس العلاقة بين الأنبا انطونيوس والبابا شنودة

في عيد الأنبا انطونيوس.. ما أشهر ترانيم الأقباط في محبته؟

في عيد الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان.. ما هي الرهبنة؟

"أب الأسرة الرهبانية".. ألحان للأنبا أنطونيوس يتغنى بها الأقباط طيلة العام

"كلمة الله" يحتفل بعيد الأنبا أنطونيوس بإطلاق "شايفينك"

الأنبا باسيليوس يلتقي الباحثين عن الدعوات الكهنوتية بكلية العلوم الإنسانية

"كونوا قديسين".. مؤتمر أشبال جنود مريم في أسيوط

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

بلجيكا تستدعى السفير الإسرائيلى

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

شركة خالدة للبترول تعلن عن وظائف شاغرة في الشؤون الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟