كتب الطبخ "قبلة" ربات المنازل بمعرض القاهرة للكتاب (صور)

ضمت أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، كتبًا متنوعة في التخصصات المختلفة من بينها كتب وصفات الطهي التي جذبت انتباه شرائح واسعة من رواد المعرض، خاصةً ربات المنازل والفتيات، وفي هذا السياق، عرضت دار الفاروق للنشر مجموعة غنية من الكتب التي تركز على فنون صناعة المأكولات والحلويات.

قالت زينب جمال، إحدى زائرات معرض الكتاب والمهتمة بشراء الكتب التي تتناول محتوى الطبخ، إنها تحرص على زيارة معرض الكتاب في كل عام لقضاء يوم جميل وشراء بعض الكتب المفضلة لديها، ومن بينها كتب الطبخ والروايات، فهي تعشق تعلم الوصفات والمأكولات الجديدة.

من جهتها، قالت خديجة حسن، إن كتب الطبخ هي من مقتنياتها التي تعشقها منذ صغرها، ورغم تقدم التكنولوجيا وتوفر الوصفات عبر الإنترنت، إلا أن الكتب لا تزال لها بريقها الخاص.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب