الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كتب الطبخ "قبلة" ربات المنازل بمعرض القاهرة للكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

ضمت أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، كتبًا متنوعة في التخصصات المختلفة من بينها كتب وصفات الطهي التي جذبت انتباه شرائح واسعة من رواد المعرض، خاصةً ربات المنازل والفتيات، وفي هذا السياق، عرضت دار الفاروق للنشر مجموعة غنية من الكتب التي تركز على فنون صناعة المأكولات والحلويات.

قالت زينب جمال، إحدى زائرات معرض الكتاب والمهتمة بشراء الكتب التي تتناول محتوى الطبخ، إنها تحرص على زيارة معرض الكتاب في كل عام لقضاء يوم جميل وشراء بعض الكتب المفضلة لديها، ومن بينها كتب الطبخ والروايات، فهي تعشق تعلم الوصفات والمأكولات الجديدة.

من جهتها، قالت خديجة حسن، إن كتب الطبخ هي من مقتنياتها التي تعشقها منذ صغرها، ورغم تقدم التكنولوجيا وتوفر الوصفات عبر الإنترنت، إلا أن الكتب لا تزال لها بريقها الخاص.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب وتضم كتاب فجر الضمير تأليف جيمس هنري أجنحة معرض القاهرة أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب

مواد متعلقة

مسئول بـ"قومى الصحة النفسية": معرض الكتاب أتاح نشر رسالتنا التوعوية والتثقيفية

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

أحمد عز يستأنف على قرار إلزامه بدفع مليون جنيه مصروفات توأم زينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟