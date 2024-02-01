أبو فروة والعدس.. أطعمة ومشروبات تساعد على تدفئة الجسم

مع انخفاض درجات الحرارة يبحث الكثير منا عن أبرز الطرق التي تساعد في منح الجسم التدفئة وتقلل من الإحساس بالبرودة.

وكما جاء فى موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من الأطعمة التي تساعدك في التدفئة خلال فصل الشتاء، ومن أبرزها تناول أبو فروة، فيساعد تناوله على منح الجسم التدفئة لأن يساعد في تعزيز مستوى الطاقة في الجسم وبالتالي الحصول على مزيد من التدفئة، كما يعمل على رفع معدل الحرق داخل الجسم الأمر الذي يساهم في إحساسك بالدف أكثر.

ومن ضمن الأطعمة التي تساعد في منح التدفئة أيضًا تناول حمص الشام الذي يساعد على رفع مستوى التدفئة في الجسم بشكل كبير لذا يجب الحرص على تناوله خلال تلك الأيام التي تنخفض فيها درجات الحرارة.

كما يساعد تناول العدس على زيادة إحساسك بالتدفئة أيضًا لذا يجب الحرص على تناول العدس فى تلك الأيام.

ويساعد أيضًا تناول السحلب على منح الجسم التدفئة نظرًا لأنه يساعد بشكل كبير في تقليل برودة الجسم ويساعد في تدفئة الأطراف بشكل كبير.



كما يساعد تناول الخضراوات الجذرية مثل البنجر والجزر على التدفئة لذا يجب الحرص على تناولها بكثرة خلال أشهر الشتاء، فهي غنية ومليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، والفيتامينات مثل C وA، والتي تمنح جهازك المناعي الدعم الذي يحتاجه لحمايتك من نزلات البرد كما تساعد فى منحة التدفئة.