الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتراح برلمانى لتقسيم شبرا الخيمة إلى ثلاثة أحياء

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

قدم النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، اقتراحًا برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة تقسيم مدينة شبرا الخيمة إلى ثلاثة أحياء وإنشاء حي ثالث بإدارته الخدمية المختلفة وقسم شرطة ثالث، ليتسنى السيطرة على المشكلات العديدة وتقديم خدمات متميزة لمواطني مدينة شبرا الخيمة وتوفير حياة كريمة لهم.

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وأوضح "نصار"، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن مدينة شبرا الخيمة تعاني بمناطقها المختلفة من الازدحام الشديد والتكدس، وتعتبر من أعلى المدن كثافة في مصر، بالإضافة لكثرة المترددين عليها للعمل في المصانع التي تعد مقصدًا للكثيرين من المحافظات القريبة، ويزيد عدد سكانها على 3 ملايين مواطن، ويحدها العديد من المحاور والطرق الرئيسية، وهو ما يلقى بأعباء كثيرة على رؤساء وأجهزة الحيين في السيطرة على مشاكل وانتشار القمامة والمخلفات وتلوث البيئة وأزمات إشغالات الطرق والبناء المخالف.

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وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة على أرض الواقع من قبل الأحياء والإدارات الخدمية ورجال وزارة الداخلية في قسم شرطة أول شبرا الخيمة وقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، الأمر الذى يتطلب إنشاء حى ثالث بإدارته الخدمية المختلفة وقسم شرطة ثالث شبرا الخيمة، من أجل تخفيف الضغط الكبير على الحيين وقسمى الشرطة أول وثان شبرا الخيمة.

وطالب "نصار" بسرعة مناقشة الاقتراح واتخاذ اللازم، كما طالب بإحالة الاقتراح برغبة إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والمحافظة على سلامتهم وأمنهم، والحد من زيادات معدلات الجريمة والحوادث وانتشار المخدرات بمناطق شبرا الخيمة.

النائب مجاهد نصار حي ثالث بشبرا الخيمة اقتراح برغبة مجلس النواب قسم شرطة ثالث بشبرا الخيمة

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